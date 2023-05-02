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Копылов Осип Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копылов
Имя
Осип
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6472. КОПЫЛОВ ОСИП ИВАНОВИЧ, 42 л., Смоленск. у., Верховск. в., д. Тишино, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. ст. 16 ч. 3, 142, 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 июля 923.

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