Копылов Осип Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копылов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6472. КОПЫЛОВ ОСИП ИВАНОВИЧ, 42 л., Смоленск. у., Верховск. в., д. Тишино, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. ст. 16 ч. 3, 142, 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 июля 923.
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