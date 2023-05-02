Глувчинский Казимир-Даниил Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глувчинский
- Имя
- Казимир-Даниил
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48480. ГЛУВЧИНСКІЙ, КАЗИМИРЪ- Даніилъ Викентьевъ (онъ же Гловчинскій), 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Островск. у., гм. и д. Дмоха-Бомболе; — Кѣлецк. О. С., 20 Окт. 910, 152 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2½ г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 17622. 910 3138 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.