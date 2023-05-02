Маслов Федор Викторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маслов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Викторов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96425. МАСЛОВЪ, ФЕДОРЪ ВИКторовъ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Архангельска; — Архангельск. О. С., 10 Мая 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Іюня 911. | 906 89484 2 ч. 1647 У. | 901 4890 172 М. | 905 41278 1 ч. 1647 У. | 98 63819 169 М. | 902 55578 1 ч. 226 У. | 96 18589 169 М.
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