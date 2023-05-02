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Харитонов Николай Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Николай
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
16 июнь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 572
Источник
Скан
Оригинальная запись
96449. ХАРИТОНОВЪ, НИКОЛАЙ ПЕтровъ. К. Онежск. у., Шяльск. в., д. Ковкулъ, 21 г.; — СПБ. Ст. М. С. 41 уч., 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 16 Іюня 908. | 908 г. СПБ. Ст. М. С. 42 уч., 172 М., тюр. 1½ м.

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