Новиков Афанасий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Афанасий Васильевич

Новиков Афанасий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Афанасий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9606. Новиков Афанасий Васильевич, 29 л., Тульск. г., Одоевск. р. Н. С. г. Белева Тульск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.