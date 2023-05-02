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Батураев Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батураев
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45148. БАТУРАЕВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Курмыш. у., Верхне-талызинск. в., д. Золотушки, 34 л.; — У. Чл. О. С., по Курмыш. у., 16 и 170 М., тюр. 10 м. Исп. 5 Мая 905.

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