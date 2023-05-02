Батураев Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батураев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45148. БАТУРАЕВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Курмыш. у., Верхне-талызинск. в., д. Золотушки, 34 л.; — У. Чл. О. С., по Курмыш. у., 16 и 170 М., тюр. 10 м. Исп. 5 Мая 905.
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