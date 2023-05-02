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Честаков Прокопий Лукич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Честаков
Имя
Прокопий
Отчество
Лукич
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
13370. Честаков Прокопий Лукич, 32 л., Бийск. окр., Ст.-Бардинск. р. Н. С. 6 уч. Бийск. окр. Ст. 1 ч. 91, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3 сент. 926.

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