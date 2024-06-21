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Булычев Сергей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булычев
Имя
Сергей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
20 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
130417. БУЛЫЧЕВЪ, СЕРГѢЙ АЛЕКсѢевъ. К. Калужск. у., Лущихинск. в., д. Бабаевки, 26 л., рд. въ Духовщин. у.; — Москов. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Апр. 909. | 905 37951 1647 У. | 902 79587 172 М. | 904 48148 172 М.

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