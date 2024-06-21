Булычев Сергей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булычев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130417. БУЛЫЧЕВЪ, СЕРГѢЙ АЛЕКсѢевъ. К. Калужск. у., Лущихинск. в., д. Бабаевки, 26 л., рд. въ Духовщин. у.; — Москов. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Апр. 909. | 905 37951 1647 У. | 902 79587 172 М. | 904 48148 172 М.
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