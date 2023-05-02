Курилкин Гавриил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилкин Гавриил Максимович

Курилкин Гавриил Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курилкин
Имя
Гавриил
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
29 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7661. КУРИЛКИН ГАВРИИЛ МАКСИМОВИЧ, 20 л., Сергиевск. у., Хребтовск. в., д. Плотихиной. Н. С. Сергиевск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св., 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.