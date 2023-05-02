Шестакова Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Агафья Степановна

Шестакова Агафья Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестакова
Имя
Агафья
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
30 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12848. ШЕСТАКОВА АГАФЬЯ СТЕПАНОВНА, 40 л., Пермск. окр., Ленинск. р., д. Софроны. Н. С. 11 уч. Пермск. окр. Ст. 198, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/ІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close