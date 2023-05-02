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Водовоз Янкель Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Водовоз
Имя
Янкель
Отчество
Лейбов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45797. ВОДОВОЗЪ, ЯНКЕЛЬ ЛЕЙБОВЪ. Мщ. м. Златополя, Чигирин. у., 17 л.; — М. С. 2 уч. Звенигород. окр., Кіев. г., 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 17 Мая 905.

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