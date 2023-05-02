Водовоз Янкель Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Водовоз
- Имя
- Янкель
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45797. ВОДОВОЗЪ, ЯНКЕЛЬ ЛЕЙБОВЪ. Мщ. м. Златополя, Чигирин. у., 17 л.; — М. С. 2 уч. Звенигород. окр., Кіев. г., 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 17 Мая 905.
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