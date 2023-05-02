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Фомичев Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомичев
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
10669. ФОМИЧЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 15 л., Егорьевск. у., Лесицк. в., с. Никиткино Н. С. Сухаревск. уч. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18/ѴІ—26.

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