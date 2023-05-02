Усиков Илья Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усиков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12344. УСИКОВ ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВИЧ, 25 л., Иркутск. Г., б. Верхоленск. у., Бирюльск. в., д. Косогол. Н. С. 1 уч. б. Верхоленск. у. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 27/ІХ—23.
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