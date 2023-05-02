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Поскребышев Илья Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поскребышев
Имя
Илья
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
27898. ПОСКРЕБЫШЕВ, ИЛЬЯ НАУМОВИЧ, 33 л. Гр. Глазовск. у., Юрск. в. и д.; — Н. С. 10 уч. Глазовск. у. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 31 авг. 920.

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