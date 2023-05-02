Пент Андрес Андресов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пент
- Имя
- Андрес
- Отчество
- Андресов
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106346. ПЕНТЪ, АНДРЕСЪ АНДРЕСОВЪ. К. Вейсенштейнск. у., Ампельск. в., 48 л., рд. Феллин. у., въ Каббальск. в.; — Ревельск. О. С., 1 ч. 1647 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Февр. 909 г. (1647 У.-арест. отд. 3½ г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 19 Янв. 909. 99 101536 1647 У. | 95 58893 169 М. 96 12477 172 М.
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