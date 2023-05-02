Лепик Ян-Александр Эдуардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лепик
- Имя
- Ян-Александр
- Отчество
- Эдуардов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 285
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88140. ЛЕПИКЪ, ЯНЪ-АЛЕКСАНДРЪ Эдуардовъ. К. Вольмар. у., Вайдовск. в., 19 л., рд. Рижск. у., въ с. Биккернѣ; — Рижск. О. С., 134,135, 140, 149, І13 и 1642 У., тюр. 2 г. Исп. 29 Апр. 908. | 908 78909 169 М. | 904 60198 169 М.
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