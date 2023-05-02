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Вшивков Емельян Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вшивков
Имя
Емельян
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45907. ВШИВКОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ВАСИЛЬевъ. К. Маріинск. у., в. и с. Суслова, 31 г.; — М. С 2 уч. Благовѣщен. О. С., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Марта 905.

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