Вшивков Емельян Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вшивков
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45907. ВШИВКОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ВАСИЛЬевъ. К. Маріинск. у., в. и с. Суслова, 31 г.; — М. С 2 уч. Благовѣщен. О. С., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Марта 905.
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