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Сергеев Егор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Егор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
28657. СЕРГЕЕВ, ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 46 л. Гр. г. Малоярославца; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 2 сент. 920.

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