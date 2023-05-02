Флаксерман Абрам Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Флаксерман
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7715. ФЛАКСЕРМАН, АБРАМ ПАВЛОВИЧ, 61 г., Гр. г. Ярославля,; Н. С. 2 р-на г. Ростова, Спекуляц., лиш. св. 5 л., по амнист. нак. Сделан. условным
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