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Флаксерман Абрам Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Флаксерман
Имя
Абрам
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7715. ФЛАКСЕРМАН, АБРАМ ПАВЛОВИЧ, 61 г., Гр. г. Ярославля,; Н. С. 2 р-на г. Ростова, Спекуляц., лиш. св. 5 л., по амнист. нак. Сделан. условным

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