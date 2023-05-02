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Поляков Никита Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поляков
Имя
Никита
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
27820. ПОЛЯКОВ, НИКИТА ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. г. Козельска; — Р. Т. г. Тулы. Должн. прест., лиш. св. ½г., с зач. 7 м. пр. з. Исп. 12 июня 920.

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