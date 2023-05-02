Пекут Виктория Янова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пекут
- Имя
- Виктория
- Отчество
- Янова
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43988. ПЕКУТЪ, ВИКТОРІЯ ЯНОВА. К. Плонск. у., гм. Селецъ, д. Вильковце, 40 л., рд. т. же у., гм. Выходцъ, въ д. Міоичинекъ; — Плоцк. О. С. 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У. и 172 М., по совок. съ приг. сего С. отъ 13 Янв. и Гм. С. 2 окр. Плонск. у. отъ 13 Сент. 906 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 17 Нояб. 906. | 904 25865 170¹ М. | 903 26285 169 М.
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