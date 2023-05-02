Кравчук Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравчук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6934. КРАВЧУК ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., Актюбинск. у., Н.-Михайловск. в. и с., Актюбинск. Губсуд, Ст. ст. 92, 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. 2 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 окт. 923.
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