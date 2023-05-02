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Макаревич Степан Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаревич
Имя
Степан
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
30 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
26147. МАКАРЕВИЧ, СТЕПАН ЕФРЕМОВИЧ, 33 л. Гр. Сенненск. у.; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 20 л., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 30 авг. 920.

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