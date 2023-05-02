Ширяев Федор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряев Федор Гаврилович

Ширяев Федор Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Федор
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
15 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8250. ШИРЯЕВ, ФЕДОР ГАВРИЛОВИЧ, 35 л. Гр. Глазовск. у., Лемск. в. и с.; - Н. С. 2 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 15 марта 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.