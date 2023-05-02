Кучина Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучина Агафья Никифоровна

Кучина Агафья Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучина
Имя
Агафья
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7779. КУЧИНА АГАФЬЯ НИКИФОРОВНА, 55 л., Дмитриевск у., Сковородневск в., д. Малеевки. Н. С. 6 уч. Дмитриевск у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. Исп. 14 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.