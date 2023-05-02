Пичугин Дмитрий Ананьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пичугин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Ананьевич
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10276. Пичугин Дмитрий Ананьевич, 36 л., Томск. окр., Нелюбинск. р., д. Ниж.-Сечинова. Н. С. 6 уч. Томск. окр. Ст. 140 б, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 14 апр. 926.
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