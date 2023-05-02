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Румянцев Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцев
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
26 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
18666. РУМЯНЦЕВ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ. Гр. Ржевск. у., Тимофеевск. в., д. Дураково; — Н. С. 1 р. г. Ржева. Дача взятки, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. отпр. на фр. Исп. 26 мая 920.

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