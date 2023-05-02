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Сизинцев Митрофан Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизинцев
Имя
Митрофан
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9093. СИЗИНЦЕВ МИТРОФАН ИЛЬИЧ, 20 л., Кузнецк. у., Ускотск. в., с. Сергеево. Томск. Губсуд. Ст. ст. 143, 187, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 мая 923.

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