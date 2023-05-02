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Егоров Степан Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Степан
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
04 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
14811. ЕГОРОВ, СТЕПАН ЕГОРОВИЧ, 33 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. 2 Городск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр., до 3 м. Исп. 4 авг. 920.

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