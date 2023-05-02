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Харитонов Тимофей Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Тимофей
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
13097. Харитонов Тимофей Савельевич, 34 л., Нижегородск. г., Павловск. у., с. Ярымова. Нижегородск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1½ г. П. в. з. с. 14 июля 926.

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