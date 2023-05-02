Топырин Тимофей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Топырин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140076. ТОПЫРИНЪ, ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВЪ. К. Саратов. у., в. и с. Ст.-Бурасовъ, 20 л.; — Саратов. О. С., 140, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Г. С. 2 уч. г. Царицына отъ 24 Іюля 907 г., тюр. 8 м. Исп. 25 Авг. 909. | 906 73738 170 М. | 905 77699 170¹ М.
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