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Топырин Тимофей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Топырин
Имя
Тимофей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
25 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140076. ТОПЫРИНЪ, ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВЪ. К. Саратов. у., в. и с. Ст.-Бурасовъ, 20 л.; — Саратов. О. С., 140, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Г. С. 2 уч. г. Царицына отъ 24 Іюля 907 г., тюр. 8 м. Исп. 25 Авг. 909. | 906 73738 170 М. | 905 77699 170¹ М.

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