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Кобзев Борис Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобзев
Имя
Борис
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
18 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4343. КОБЗЕВ БОРИС ГАВРИЛОВИЧ, 22 л., Курск. г., б. Корочанск. у., Нечаевск. в., д. Хванасово. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 9 м. 10 д. П. в. з. с. 18/ІѴ—24.

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