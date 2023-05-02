Кобзев Борис Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобзев
- Имя
- Борис
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4343. КОБЗЕВ БОРИС ГАВРИЛОВИЧ, 22 л., Курск. г., б. Корочанск. у., Нечаевск. в., д. Хванасово. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 9 м. 10 д. П. в. з. с. 18/ІѴ—24.
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