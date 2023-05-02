Желтышев Александр Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желтышев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4615. ЖЕЛТЫШЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 29 л., Туркменск. обл., г. Мерв. Туркестанск. Отд. Верхсуда РСФСР. Ст. 113, лиш. св. 6 л. 4 м. 26 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 окт. 923.
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