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Коржев Кирилл Пантелеймонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коржев
Имя
Кирилл
Отчество
Пантелеймонович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6516. КОРЖЕВ КИРИЛЛ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 19 л., Бийск. у., Антоньевск. в., Н. С. 9 уч. Бийск. у., Ст. ст. 95, 189, лиш. св. 1½ г., Исп. 15 июня 923.

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