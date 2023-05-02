Иванов Поликарп Ананьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Ананьев
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47009. ИВАНОВЪ, ПОЛИКАРПЪ АНАНЬевъ (онъ же Анащенокъ и Анащенковъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Себежск. у., Каменецк. в., 42 л., рд. т. же у. и в., въ д. Меженцахъ; — Рижск. О. С. (въ 9 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Мая 905. | 902 3255 1655 У. | 90 42314 172 М. | 99 94529 1655 У. | 85 77897 169 М. | 97 16922 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 2543. | 95 18679 170 М. | 91 138001 1647 У. | 83 44271 169 М.
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