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Растегаева Варвара Максимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Растегаева
Имя
Варвара
Отчество
Максимовна
Дата исполнения приговора
19 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
28088. РАСТЕГАЕВА, ВАРВАРА МАКСИМОВНА, 55 л. Гр. Н.-Ломовск. у., Каремшинск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Н.-Ломовск. у. Изгот. самог., лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 19 апр. 920.

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