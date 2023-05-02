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Халяев Карп Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Халяев
Имя
Карп
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
10901. ХАЛЯЕВ КАРП АНДРЕЕВИЧ, 44 л., Томск. окр., г. Мариинска. Н. С. 18 уч. Томск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/ѴІ—26.

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