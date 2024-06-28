Зуев Лаврентий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зуев
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46932. ЗУЕВЪ, ЛАВРЕНТІЙ ИВАНОВЪ. К. Пронск. у., Юраковск. в., д. Быкова, 35 л.; — Пронск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Іюня 905.
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