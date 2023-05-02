Беречинский Яков Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беречинский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37707. БЕРЕЧИНСКІЙ, ЯКОВЪ АФАНАСЬевъ Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бахчисарая, Симферопольск. у., 48 л., рд. въ сл. Конномъ зав., Гордищенск. в., Старобѣльск. у.; — Симферопольск. О. С. (въ 8 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Апр. 905. | 902 745 1647 У. | 84 12797 1647 У. | 900 77219 169 М. | 79 17932 170 М. | 900 8679 169 М. | 78 24972 169 М. | 85 28265 1483 У.
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