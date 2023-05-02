Петров Степан Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Степан
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 398
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91387. ПЕТРОВЪ, СТЕПАНЪ ПРОКОФЬевъ. К. Коломен. у., Вигурск. в., с. Жиротина, 16 л., рд. Павлоград. у., Ново-Ивановск. в., въ пос. Лозовой; — У. Чл. О. С., по Павлоград. у., 11 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 9 Іюня 908.
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