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Филиппов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
10547. ФИЛИППОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л., Иркутск. г., Усольск. у. и в. В. Т. Сибирск. в. окр. Ст. 3 ч. 11, лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 24/Х—26.

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