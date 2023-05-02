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Козлов Федор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6180. КОЗЛОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Ржевск. у. и в., д. Мнякино, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г., Исп. 21 мая 923.

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