Ахобадзе Семен Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахобадзе
- Имя
- Семен
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45022. АХОБАДЗЕ, СЕМЕНЪ НИКОЛАевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кутаисск. у., с. Кулашей, 28 л.; — Кутаисск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 2 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Мая 905. | 903 45804 1655 У. | 98 75077 170¹ М.
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