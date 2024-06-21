Бобровка Леонтий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобровка
- Имя
- Леонтий
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143202. БОБРОВКА, ЛЕОНТІЙ (ИППОлитовъ) (онъ же Бобровъ и Бобрувка). Лиш. ос. пр. изъ к. Минск. у., Острошицко-Городецк. в., д. Рутовины, 47 л., рд. въ г. Минскѣ; — Минск. О. С. 8 Окт. 909, 114, 134, 135, 152, 2 ч. 1655, 9, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Нояб. 909. | 908 81230 170¹ М. | 901 52950 170 М. | 906 60686 169 М. | 900 16360 169 М. | 902 94161 1655 У.
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