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Богданов Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
11 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
681. Богданов Александр Дмитриевич, 19 л., Тверск. г., г. Бежецка. Н. С. 1р. Бежецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ІѴ—26.

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