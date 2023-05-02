Колясников Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолясников Алексей Степанович

Колясников Алексей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колясников
Имя
Алексей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
09 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6303. КОЛЯСНИКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 26 л., б. Екатеринбургск. у., Бруснянск. в., с. Коневского, б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. ст. 105, 106 ч. 2, 113, 186, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 9 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.