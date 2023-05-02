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Панфилов Владимир Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панфилов
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7441. ПАНФИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л., г. Тулы. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 2, 109 ч. 1, 113 ч. 1, лиш. св 5 л. Исп. 8 авг. 923.

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