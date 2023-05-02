Панфилов Владимир Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панфилов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7441. ПАНФИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л., г. Тулы. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 2, 109 ч. 1, 113 ч. 1, лиш. св 5 л. Исп. 8 авг. 923.
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