Трейман Март Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трейман
- Имя
- Март
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140105. ТРЕЙМАНЪ, МАРТЪ ЯКОВЛЕВЪ (Якобовъ). К. Вейсенштейн. у., Мексгофск. в., 53 л.; — М. С. 2 уч. Везенб.-Вейсенштейн. окр. 21 Сент. 909, 2 ч. 178 М., тюр. 2½ м. Исп. 7 Окт. 909. | 906 39849 169 М.
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