Тимофеев Василий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139906. ТИМОФЕЕВЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. г. Верхоленска, 52 л.; — М. С. Рогожск. уч. г. Москвы 18 Сент. 909, 173, 2, 3 и 7 п. 175 М., тюр. 5 м. Исп. 7 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.