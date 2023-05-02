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Тимофеев Василий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Василий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139906. ТИМОФЕЕВЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. г. Верхоленска, 52 л.; — М. С. Рогожск. уч. г. Москвы 18 Сент. 909, 173, 2, 3 и 7 п. 175 М., тюр. 5 м. Исп. 7 Окт. 909.

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