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Ковылин Иван Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковылин
Имя
Иван
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6108. КОВЫЛИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, 16 л., Бийск. у. Ельцовск. в., с. Анаштанха, Алтайск. Губсуд, Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 1 г. 3 м., Исп. 28 июня 923.

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